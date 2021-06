Marotta tenta la sorpresa: Caceres a costo zero per la difesa

Potrebbe esserci un tentativo a sorpresa per la difesa, un profilo che Marotta potrebbe prendere in considerazione per completare il reparto all’insegna della duttilità: si tratta di Martin Caceres, in scadenza a giugno e possibile jolly a disposizione di Inzaghi per la prossima stagione. L’uruguaiano, che Marotta conosce bene dai tempi della Juventus, potrebbe diventare un ottimo rincalzo di Skriniar dai costi decisamente contenuti. A 34 anni, Caceres porterebbe esperienza e completerebbe il reparto che cerca un difensore per chiudere il reparto.

