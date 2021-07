Sanchez rinnova e spalma l’ingaggio: la mossa di Marotta

Sanchez potrebbe rinnovare in casa Inter. Secondo La Gazzetta, il cileno potrebbe firmare fino al 2024 con l’intento di spalmare l’ingaggio di 7 milioni. Attualmente in scadenza nel 2023, percepirebbe circa 5 milioni annui ma con un anno di contratto in più. In questo caso sarebbe accontentato Inzaghi che ha chiesto la sua conferma.

