Vecino sempre più ‘incedibile’: è il ‘nuovo acquisto’ per Inzaghi

Matias Vecino si è riscoperto fondamentale per il futuro dell’Inter. Infortunato per lunghissimi tratti della scorsa stagione e dato come sicuro partente, ora per Inzaghi potrebbe diventare il ‘nuovo acquisto’ più importante in vista dell’imminente inizio della stagione. Il tecnico lo ritiene molto utile alla causa dopo la vicenda Eriksen e le complicazioni derivate dalle situazioni Sensi e Brozovic. Nonostante il pressing di Spalletti, secondo La Gazzetta l’Inter lo terrà come giocatore utile e funzionale alla causa.

