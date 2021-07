Torna di moda Zappacosta: l’ex Genoa può scavalcare Bellerin

Non solo Bellerin per la destra. Stando al Corriere dello Sport, sta scalando posizioni anche Zappacosta del Chelsea, in uscita e possibile nuovo innesto per quel settore in casa nerazzurra. Contratto in scadenza nel 2022, rappresenta la classica soluzione di fine mercato a prezzi vantaggiosi. Marotta potrebbe chiudere con i ‘blues’ ad un prezzo molto conveniente rispetto agli altri profili in corsa.

