Occhi su Svanberg del Bologna: servono 15 milioni

L’Inter non perde di vista la pista Svanberg del Bologna. Come riferisce ‘Il Corriere di Bologna’, il centrocampista svedese classe ’99 piace sia ai nerazzurri che al Milan, un vero e proprio derby che sembra allargarsi anche alla possibilità di Atalanta e Napoli di inserirsi. In scadenza nel 2023, può partire per 15 milioni.

