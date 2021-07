Calciomercato Inter: fascia destra e fascia sinistra, tantissimi i nomi che i nerazzurri stanno analizzando in queste ore. Tutti i dettagli

Dopo l’addio di Achraf Hakimi, manca solo l’ufficialità e sarà un nuovo giocatore del Psg, l’Inter pensa a sostituire l’esterno destro marocchino in maniera adeguata. I nomi sono tanti, come tanti sono quelli per la fascia sinistra. Alcuni di questi sono in Serie A, e tra i candidati c’è anche chi ha già giocato proprio in nerazzurro. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, manca la firma | Doppio scambio e addio

Calciomercato Inter, spuntano Molina e Hateboer sulla destra: a sinistra ‘torna’ Telles

Tantissimi i giocatori che piacciono all’Inter per riempire le fasce nella formazione tipo del neo allenatore nerazzurro Simone Inzaghi. Oltre a Bellerin, Zappacosta e Dumfries (quest’ultimo in pole), occhi puntati su alcuni giocatori della Serie A come Molina dell’Udinese e Bereszynski della Sampdoria. Nella testa di Marotta e colleghi c’è pure Hateboer dell’Atalanta. A sinistra, considerando la volontà della ‘Beneamata’ di cedere Ivan Perisic prima della scadenza del suo contratto fissata al 2022 e dell’incerto futuro di Federico Dimarco, piacciono molto sempre i soliti due del Chelsea Marcos Alonso ed Emerson Palmieri.

LEGGI ANCHE>>> Inter e Juve tagliate fuori | Scambio e addio

I ‘Blues’, che avrebbero voluto inserirli nella trattativa relativa ad Achraf Hakimi, non fanno però alcun tipo di sconto. E così spuntano nuovi allettanti nomi, come Ferland Mendy del Manchester City, Tsimikas del Liverpool e anche un parametro zero (Van Aanholt). Infine, si è tornati a parlare di un giocatore che sa molto bene cosa significhi giocare nell’Inter: parliamo di Alex Telles, attualmente in forze al Manchester United.