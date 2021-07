Calciomercato Inter: il futuro di Joao Mario e Radja Nainggolan potrebbe essere arrivato al bivio definitivo in vista della prossima settimana

Tanti giocatori dell’Inter in bilico o che, quantomeno, possono partire in estate a causa delle difficoltà economiche del club. Basti pensare ad Achraf Hakimi che è prossimo a diventare un nuovo giocatore del Psg. Anche per Radja Nainggolan e Joao Mario il destino sportivo sembra segnato definitivamente: per il belga la destinazione sarà il Cagliari, per il portoghese il Benfica. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, doppio addio: settimana decisiva

Settimana decisiva per gli addii definitivi di Radja Nainggolan e Joao Mario. Già nei prossimi giorni, infatti, sono attese novità importanti. Soprattutto per il centrocampista belga, con l’Inter pronta addirittura a pagare la buonuscita al giocatore per lasciarlo andare al Cagliari. Sul fronte Joao Mario, con lo Sporting Lisbona ormai defilato e il Benfica lanciato sul giocatore portoghese, i nerazzurri sembrano pronti ad incassare gli 8 milioni di euro richiesti per il suo cartellino.

E’ però da risolvere il nodo legato alla clausola che, a detta del club portoghese, obbligherebbe la ‘Beneamata’ a pagare una penale in caso di cessione ad un’altra squadra lusitana. Tuttavia, si tratterebbe solo di un diritto di preferenza e questo tipo di clausole sono già state sanzionate dalla Uefa in passato.