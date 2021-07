Christian Eriksen è atteso a Milano a giorni dopo lo spaventoso malore che l’ha colto durante la prima gara dell’Europeo. C’è grande attesa da parte del gruppo e della società che vogliono stringersi attorno a lui dopo ciò che è successo. Come scrive Il Corriere dello Sport, la società attende di capire in maniera definitiva le sue condizioni: solo in questo caso si parlerà della possibilità di tenerlo (molto difficile) o cederlo all’estero. Sempre secondo il quotidiano, per Eriksen potrebbe profilarsi un possibile ritorno in Premier League: con il precedente di Blind, esiste la concreta possibilità che l’ex Tottenham possa nuovamente calcare i campi inglesi.

