Calciomercato Inter: i nerazzurri puntano Onana per il dopo Samir Handanovic ma qualcosa potrebbe clamorosamente cambiare nelle prossime ore

André Onana è solo l’ultimo dei nomi fatti per la porta dell’Inter. Marotta e colleghi si stanno infatti guardando intorno per il dopo Samir Handanovic. Tornando al portiere camerunese, secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’ sarebbe sempre più vicino a diventare il nuovo estremo difensore del Lione. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Onana al Lione: affare da 8 milioni

André Onana al Lione, più di un’indiscrezione. Perché se l’Inter vorrebbe acquistare il giocatore dell’Ajax a zero la prossima estate, non si può dire lo stesso del club francese che, nonostante Onana non possa giocare almeno fino a novembre a causa del caso doping, sarebbe disposto ad accaparrarselo pure subito spendendo anche per il cartellino.

E’ facile prevedere che la trattativa vada avanti, anche perché è una richiesta esplicita dell’allenatore Peter Bosz, che lo ha già allenato ad Amsterdam. Ad ogni modo, parliamo di circa 5-8 milioni di euro. Quest’oggi ci saranno nuovi contatti fra i club, e lo sprint decisivo potrebbe arrivare addirittura nei prossimi giorni.