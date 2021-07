Van Aanholt ed Emerson per la sinistra: spunta anche Maehle dell’Atalanta

Il Corriere dello Sport continua a sponsorizzare la candidatura dell’olandese Van Aanholt per la sinistra. Il tornante è a costo zero e si è messo in mostra all’Europeo ormai in fase di conclusione. Non è l’unico nome seguito anche se prima dovrà essere ceduto uno tra Dimarco e Perisic per fargli posto. Gli altri nomi sono quelli di Emerson Palmieri e di Maehle dell’Atalanta, profili che possono interessare molto ad Inzaghi.

