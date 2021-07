Zappacosta in pole ma resistono i piani alternativi: tutti i nomi

Zappacosta rimane il favorito per la destra per sostituire Hakimi, con Bellerin un gradino sotto. Eppure, stando ai rumors provenienti da Inghilterra e Spagna, non sono i soli sondati per quella fascia. Raiola sta provando a spingere per portare Dumfries che il Psv può vendere a certe cifre, mentre appare sempre più difficile la pista Lazzari. Maehle dell’Atalanta può diventare una possibilità, così come Sergi Roberto ed Emerson Royal del Barcellona, non del tutto tramontati.

