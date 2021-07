Dalla Spagna: Coutinho in uscita, l’Inter ci pensa e sonda il ritorno

Come riferisce Sport, il Barcellona deve vendere alcuni pezzi pregiati perché deve necessariamente far quadrare i conti. Tra questi, attenzione alla figura di Coutinho che risulta tra i maggiori indiziati per partire. Secondo il quotidiano spagnolo, diversi club inglesi si sarebbero fatti avanti ma ci sarebbero anche Inter e Milan, club interessati ma sicuramente non disponibili a prenderlo a titolo definitivo. Tuttavia, ci sarebbe la disponibilità di massima ma solo in prestito.

