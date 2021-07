Il ritorno in Italia di Emerson Palmieri sembra sempre più vicino. L’esterno del Chelsea, già avuto da Spalletti alla Roma e lanciato proprio dal tecnico toscano, potrebbe ritrovarlo nella sua nuova avventura al Napoli. In conferenza stampa ha implicitamente ammesso che ci sono stati dei contatti (“Se gli ho telefonato per fargli i complimenti? E’ possibile che sia successo”) e questo rappresenta un problema non di poco conto per le inseguitrici, poiché il legame tra i due è forte e potrebbe influire nella scelta finale. Inoltre, a parte la Roma, il Napoli ha anche una certe necessità di rafforzare una fascia che ha perso Hysaj e si ritrova con il solo Mario Rui, visto che Ghoulam rappresenta più incognite messe insieme. L’Inter, sempre interessata, deve risolvere la questione Perisic (tempi troppo lunghi) prima di poter affondare con i soldi ricavati. Per questo Emerson può finire da Spalletti dopo l’Europeo, anche se la Roma può giocare un ruolo fondamentale se Mourinho lo riterrà centrale nel suo progetto.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore