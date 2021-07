Lazio, Inzaghi è ormai il passato: ”Auguri per la sua avventura all’Inter”

In conferenza stampa per la presentazione di Sarri, Igli Tare ha salutato definitivamente Simone Inzaghi: “Siamo molto felici di avere l’onore e l’opportunità di presentare Sarri come nostro nuovo tecnico. Dopo l’addio di Inzaghi, al quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti per il lavoro svolto negli ultimi 5 anni e gli auguriamo le migliori fortune nell’Inter, avevamo bisogno di un tecnico capace per compiere un ulteriore salto di qualità per la nostra squadra” ha concluso.

