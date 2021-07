Agente Hakimi: ”Voleva il Real Madrid ma non hanno voluto spendere”

L’agente di Hakimi, Alejandro Camano, a Onda Cero ha rilasciato delle dichiarazioni che potrebbero far discutere: pare infatti che l’ex tornante dell’Inter voleva ritornare al Real Madrid. Queste le sue parole: “Sognava di tornare a Madrid da subito, a parità di offerte avrebbe scelto il Real. E’ un suo obiettivo per il futuro, siamo un po’ sorpresi dal fatto che il Real non abbia pareggiato l’offerta e avrebbe potuto farlo. Ci siamo illusi di poter tornare, magari avverrà in futuro” ha detto.

