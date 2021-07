Il post Hakimi è la priorità in casa Inter. Dopo i noti nomi Dumfries del PSV e Bellerin dell’Arsenal, l’Inter pensa a due profili in particolare: Zappacosta del Chelsea e Di Lorenzo del Napoli. Il primo è un’opportunità di mercato da cogliere soprattutto a fine estate, mentre per quanto riguarda il laterale del Napoli, l’agente ha rilasciato delle dichiarazioni che lo danno tra gli indiziati principali per l’addio. Con una buona offerta di scambio, potrebbe diventare il nuovo tornante del 3-5-2 di Inzaghi.

