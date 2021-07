Proposto Diaz all’Inter: il Porto vuole 40 milioni di euro

Come riferisce il Corriere dello Sport, all’Inter sarebbe stato proposto Luis Diaz, esterno sinistro del Porto classe ’97 valutato 40 milioni di euro. Lo rivela il quotidiano, secondo cui il giocatore rispecchia un identikit idoneo per Inzaghi. Il problema è rappresentato dal costo del giocatore, improponibile per i nerazzurri in un momento come questo.

