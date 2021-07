Cagliari, paura Nandez: ”Può partire”. Lo vuole anche l’Inter

Il Cagliari rischia di perdere Nahitan Nandez. A riferirlo in conferenza stampa è il mister dei rossoblu Leonardo Semplici, riconfermato dopo la salvezza conquistata pochi mesi fa: “Nandez ha molto mercato, vorrei tenerlo ma non dipende da me. Siamo consapevoli che se dovesse arrivare un’offerta importante potrebbe partire” ha detto. Sul giocatore c’è anche l’Inter ma la valutazione dei sardi, al momento, è troppo alta per i sardi.

