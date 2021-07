L’asse di mercato col Paris Saint Germain potrebbe decollare ulteriormente dopo l’addio di Hakimi verso Parigi. Chance in entrata questa volta per l’Inter

Inter e Paris Saint Germain continuano a mantenere i canali di mercato piuttosto aperti dopo l’affare che ha portato Achraf Hakimi a vestire la maglia dei parigini dopo appena un anno a Milano. A malincuore infatti i nerazzurri hanno dovuto rinunciare alla freccia ex Real Madrid, autore di un’annata straordinaria alla corte di Conte e sacrificato all’altare dei conti. L’Inter è quindi alla costante ricerca di un nuovo esterno destro, ma al contempo va a caccia anche di un laterale di piede mancino per potenziare il versante opposto. In questo senso si sonda il mercato delle occasioni, e proprio il PSG potrebbe offrirne una allettante. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Kurzawa offerto anche ai nerazzurri: occasione a sinistra

L’Inter è sempre alla ricerca di un terzino sinistro vista la situazione Perisic e l’addio di Young. Numericamente serve un nuovo innesto e al di là dei soliti noti spunta nuovamente il profilo di Kurzawa. Il francese in uscita dal PSG, e dato fino a ieri a un passo dal Galatasaray, torna in auge.

Pare infatti aver rifiutato la destinazione turca e ora i parigini potrebbero offrirlo anche all’Inter visto i nerazzurri vogliono prendere un laterale sinistro. Kurzawa ha una valutazione sui 10 milioni di euro ma la società di Suning potrebbe provarci in prestito con diritto di riscatto.