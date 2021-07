L’Inter lo ritiene incedibile, ma Romelu Lukaku continua a far gola a diversi big europee. Su tutte potrebbe tornare alla carica il Manchester City. Il motivo

Nonostante l’eliminazione prematura ai quarti di finale, Romelu Lukaku ha dimostrato anche con la maglia del Belgio ad Euro 2020 tutte le sue enormi qualità, realizzative e non solo. Il gigante dell’Inter è infatti reduce da una stagione incredibile a livello personale e di squadra che non ha fatto altro che incrementare il proprio valore di mercato, oltre all’interessamento di altre big del panorama europeo. In particolare il Manchester City di Pep Guardiola, dopo la cocente delusione della finale di Champions persa col Chelsea, va a caccia di rinforzi offensivi. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, cifra monstre per Lukaku: alternativa di lusso a Kane

Stando a quanto riportato da ‘The Athletic’, il Manchester City starebbe preparando la mostruosità di 215 milioni di euro, per l’assalto all’esterno dell’Aston Villa Jack Grealish e al centravanti del Tottenham Harry Kane. In particolare il bomber inglese ha costi elevatissimi ed appare molto complesso da raggiungere vista la volontà di trattenerlo di Levy.

Per questo motivo occhio alle alternative con la più credibile rappresentata dallo stesso Lukaku, per il quale il City ha già fatto un tentativo estate scorsa. Gli inglesi potrebbero offrire una cifra shock per il belga, qualcosa come 120 milioni di euro per circa 80 milioni di plusvalenza per i nerazzurri.