Da Bellerin a Dimarco passando per Telles, Keita e Nandez: le parole dell’Amministratore delegato nerazzurro prima di Lugano-Inter

Prima di Lugano-Inter, debutto stagionale dei nerazzurri e di Inzaghi sulla panchina intervista, ha parlato Beppe Marotta. L’Ad, molto ‘abbottonato’, ha risposto alle domande di calciomercato, da Bellerin a Nandez passando per Telles fino a Keita: ecco le sue parole a ‘Sky Sport’.

BELLERIN – “Siamo in una fase di lavoro, il dato oggettivo da riscontrare è la conferma della squadra che è stata la migliore d’Italia, eccetto Hakimi. Bellerin è attenzionato, ma non è un nostro giocatore e per questo non vado oltre poiché sarebbe irrispettoso”.

NANDEZ – “E’ un giocatore di tutto rispetto, ma col Cagliari non abbiamo avviato alcuna trattativa. E non ne vedo una veloce all’orizzonte…”

ALEX TELLES – “Se Telles può tornare all’Inter? Non escludo nulla, ma in questo momento valutiamo tutte le opportunità senza nessuna fretta di dover chiudere”.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Le ultime su Stryger Larsen-Inter

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Niente clausola, ma l’operazione resta complicata

KEITA – “Non è di nostra proprietà e vale lo stesso discorso fatto per gli altri. Non so nemmeno se sia sul mercato…”.

DIMARCO – “Rappresenta il presente e il futuro dell’Inter. E’ un giocatore che potrebbe diventare una piacevole realtà per questa stagione. Vedremo, certo chi indossa la maglia dell’Inter oggi deve dare risposte importanti perché indossare questa maglia è motivo d’orgoglio per chiunque”.