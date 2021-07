Le dichiarazioni di Simone Inzaghi dopo l’amichevole col Lugano che rappresenta la sua prima uscita stagionale alla guida dell’Inter

“I ragazzi hanno fatto una partita seria contro una squadra che domenica prossima comincerà il campionato. C’è stata una grande reazione dopo essere andati sotto per due a zero, sono soddisfatto”. Così Inzaghi dopo la vittoria contro il Lugano, ottenuta ai calci di rigore, in quello che è a tutti gli effetti il suo debutto sulla panchina nerazzurra. Un debutto alla fine vincente: “Stiamo lavorando bene – ha aggiunto al canale tematico il tecnico dell’Inter e poi a ‘Sky Sport’ – Ho chiesto a Dalbert un sacrificio che domani si trasferisce altrove (al Cagliari, ndr). Dimarco? Sta facendo benissimo e se lo merita in questi due anni lontano dall’Inter. Penso proprio che rimarrà con noi. Ho trovato dei ragazzi seri, ora bisogna avere pazienza: sono sicuro che ci faremo trovare pronti il 22 agosto quando inizierà il campionato”.

Chiosa sul calciomercato, con Inzaghi che esce allo scoperto: “La società sa che deve intervenire sulla fascia destra, la sessione estiva però è lunga e quindi aspetto con fiducia che succeda qualcosa”.