Marotta cerca acquirenti per Pinamonti: si muove l’Udinese

Come rivela ‘Tuttosport’, l’Inter cerca acquirenti per Andrea Pinamonti, ormai in uscita per far spazio ad un elemento più esperto e congeniale nella rosa di Inzaghi. L’Inter è pronta alla cessione ma molto dipenderà dall’offerta che farà il club friulano, disposto ad investire sulle qualità del bomber.

