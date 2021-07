Sfuma Zappacosta: lo ha scelto la Fiorentina, i dettagli

Sfuma Zappacosta per l’Inter: il laterale ex Genoa, di proprietà del Chelsea, sta per sbarcare alla Fiorentina. Lo rivela La Gazzetta dello Sport, secondo cui l’esterno destro arriverà per sostituire Pol Lirola, di ritorno al Marsiglia a titolo definitivo. Zappacosta è un nome molto gradito ad Italiano e l’operazione potrebbe concludersi in tempi molto brevi.

