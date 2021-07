Sorpresa Inzaghi: Satriano quinta punta? Il baby bomber ha sorpreso tutti

Durante la gara contro il Lugano si è messo in mostra Martin Satriano, 20enne attaccante uruguaiano della primavera che diversi club hanno già richiesto ai nerazzurri. Il baby bomber ha impressionato per qualità e personalità e potrebbe diventare un nome spendibile per Inzaghi per la prossima stagione, magari come quinta punta. A pensarla diversamente – e non ha tutti i torti – è il suo ex allenatore Armando Madonna che a La Gazzetta dello Sport gli consiglia di andare a giocare: ”Ha bisogno di giocarsi le sue chance altrove per ritornare da protagonista, lui ha davvero tante qualità e la mentalità giusta per giocare in certi contesti. Vuole sempre migliorare e ha voglia di arrivare, farà bene ovunque andrà” ha detto.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore