Tutte le strade portano a Nandez: l’uruguaiano scalza Bellerin tra i preferiti

Ora l’Inter ha tutte le intenzioni di chiudere per l’esterno destro per metterlo subito a disposizione di Inzaghi. Se Hector Bellerin dell’Arsenal sembrava il colpo in entrata ormai prossimo da piazzare, sembra che nelle ultime ore sia Nahitan Nandez del Cagliari il preferito da allenatore e società per ricoprire quel ruolo. L’uruguaiano è balzato in pole in virtù degli ottimi rapporti tra Inter e Cagliari che potrebbero chiudere ben presto la trattativa, oltre alle note difficoltà dell’Inter di accontentare l’Arsenal per quanto riguarda la parte cash.

