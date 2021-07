Dalbert-Cagliari, è tutto fatto: costerà 7 milioni di euro

Come rivela La Gazzetta, Dalbert sta per trasferirsi al Cagliari: il terzino sinistro si metterà a disposizione di Semplici per la prossima stagione. Si alternerà con Lykogiannis su quel settore, ricoprendo tutta la fascia mancina nel 3-5-2 dell’ex tecnico della Spal. Arriverà in prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore