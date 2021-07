Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Martin Satriano, messosi in grande mostra nella prima uscita stagionale della squadra di Inzaghi

E’ scoppiata la Satriano-mania dopo l’ottima prova del giovane attaccante uruguagio nella prima uscita stagionale dell’Inter di Inzaghi, sabato contro il Lugano. “Ha giocato una grande partita – ha detto il suo agente, Nick Maytum, alla Tv di Calciomercato.it – E’ molto concentrato, il duro lavoro ha pagato ed ora vuole solo lavorare giorno per giorno per farsi trovare pronto per la prossima gara. Proverà a migliorarsi ogni giorno in allenamento, mantenendo i piedi per terra e lavorando il più possibile”.

Calciomercato Inter, agente Satriano: “Suo futuro si deciderà ad agosto”

Per Satriano si parla ora di possibile permanenza in nerazzurro come vice Lautaro, anche se lo scenario più probabile resta quello di una sua partenza in prestito. Il classe 2001 piace pure al Cagliari col quale l’Inter sta discutendo di Nandez: “Ci sono molti club interessati a lui. Non solamente per la partita di sabato, ma anche per come ha giocato con la Primavera, vincendo il premio di miglior attaccante. Ora, però, è solamente concentrato sull’Inter e ad allenarsi con l’Inter ogni giorno. Cagliari e Rayo Vallecano opzioni valide? Sono due grandi squadre, ma non c’è niente di concreto al momento – ha risposto in conclusione Maytum a CMIT TV – Io penso che in agosto ne sapremo di più riguardo al suo futuro, perché con l’Europeo e la Copa America il mercato è stato un po’ rallentato”.