Conferme totali a quanto scritto da Interlive.it cinque giorni fa: Inter e Paris Saint-Germain potrebbero portare a termine un’altra operazione di calciomercato

Dalla Spagna e non solo arrivano conferme alla possibilità di un nuovo affare tra Inter e Paris Saint-Germain dopo Hakimi, con protagonista stavolta Layvin Kurzawa. Il terzino francese di origini polacche è in uscita dal club transalpino e ha da poco rifiutato il trasferimento in al Galatasaray. Leonardo è dunque alla ricerca di una nuova sistemazione, con il profilo del classe ’92 nel mirino della dirigenza nerazzurra fin da quando militava nel Monaco. Come noto la stessa è alla ricerca di rinforzi sulle corsie esterne, pure su quella di sinistra anche se in rosa ci sono già Dimarco e Perisic, quest’ultimo difficile da piazzare a causa delle sue richieste economiche.

Calciomercato Inter, Psg può aprire al prestito di Kurzawa

Kurzawa sarebbe quindi sulla lista dei papabili a rinforzare la fascia mancina. Col Paris Saint-Germain ha un contratto fino a giugno 2024 – rinnovato solo pochi mesi fa – da 4,5 milioni di euro netti. Parliamo quindi di uno stipendio alla portata, anche se con la formula del prestito più diritto di riscatto – l’unica praticabile dall’Inter in questa sessione – non potrebbe essere sfruttato il famoso Decreto Crescita per risparmiare sul fronte lordo. Visti gli eccellenti rapporti, i parigini potrebbero comunque dire sì a questa formula.