Belotti via a zero tra un anno: Marotta fiuta il colpo per il 2022

Come rivela Tuttosport, il rinnovo di Belotti continua ad essere molto difficile in casa Toro, così come la sua cessione alle richieste del presidente Cairo. Non è escluso che l’attaccante possa aspettare la prossima stagione per svincolarsi e decidere autonomamente il proprio futuro; in questo caso sarebbe una grossa occasione per le big che lo prenderebbero a costo zero, condizione che Marotta sfrutterebbe immediatamente per piazzare il primo colpo estivo del 2022.

