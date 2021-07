Il post Handanovic ‘cancella’ due nomi: Gollini e Silvestri si chiamano fuori

L’Inter ‘perde’ due potenziali portieri che avrebbero potuto sostituire Handanovic nel prossimo futuro. Gollini dell’Atalanta sta per trasferirsi al Tottenham, club che punterà su di lui per il post Lloris, anch’egli ormai datato negli anni. L’operazione sta per concludersi e difficilmente sarà disponibile in tempo utile per rientrare nel discorso Inter. Anche Silvestri, ormai ex Verona, è stato cancellato dal taccuino della dirigenza essendo stato acquistato dall’Udinese per sostituire Musso e non rappresenta più la classica opportunità di mercato.

