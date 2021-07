Mourinho sembra voler puntare su Dzeko per questa stagione ma le voci di mercato continuano ad accostarlo altrove. Come rivela La Gazzetta dello Sport, la Roma potrebbe pensare di dirgli addio in caso di opportunità irrinunciabile tra i trasferimenti dei bomber: in questo caso la società lo metterebbe alla porta, magari per un nome di grido come Mauro Icardi che potrebbe presto lasciare Parigi. In quel caso, la pista Inter-Dzeko potrebbe rifarsi viva consegnando ad Inzaghi un giocatore perfetto per completare l’attacco.

