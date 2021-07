Vecchia fiamma per il centrocampo: sorpresa per Inzaghi, che nome

Come rivela ‘Tuttosport’, l’Inter potrebbe puntare su una vecchia conoscenza per la mediana. Rispunta, infatti, il nome di Zakaria, svizzero del Borussia Monchengladbach che già in passato è stato accostato ai nerazzurri. Il 24enne è in scadenza a giugno 2022 e potrebbe essere prelevato per un buon prezzo (circa 15 milioni di euro).

