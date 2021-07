L’eventuale addio di Lautaro Martinez potrebbe essere sopperito da un innesto da favola. Cifre e dettagli dell’eventuale idea Vlahovic

Il grande sacrificio di casa Inter è stato Achraf Hakimi, finito al Paris Saint Germain. Ciò non toglie che in caso di necessità, e con la giusta proposta, possa partire anche un secondo big. Appare per ora un’ipotesi complessa da realizzare, ma i nerazzurri tengono alta la guardia sul destino di Lautaro Martinez. Il toro argentino, fresco di vittoria in Copa America guarda alla Spagna, mentre dall’Inghilterra c’è chi come Pep Guardiola continua ad osservarlo per raccogliere l’eredità di Aguero al Manchester City. Ad ogni modo per l’eventuale addio di Lautaro l’Inter chiede non meno di 70 milioni di euro cash, anche per mettere a referto una corposa plusvalenza da circa 60. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, Vlahovic se parte Lautaro: ‘assist’ da Sensi

Secondo quanto sottolineato dai colleghi di ‘Calciomercatoweb.it’, nel caso in cui Lautaro Martinez dovesse davvero lasciare Milano, potrebbe spuntare l’ipotesi Dusan Vlahovic, attaccante serbo accostato in passato anche al Milan e che piace pure alla Juventus. Commisso intende blindarlo con un nuovo contratto ma non sarà semplice viste le alte richieste e la tanta concorrenza sul ragazzo.

Per ammortizzare l’eventuale operazione con la Fiorentina, l’Inter potrebbe mettere sul piatto anche il cartellino di Stefano Sensi, che piace alla Viola, insieme a 40 milioni cash per una valutazione totale di circa 60.