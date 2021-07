Corsa a due per Pinamonti: il suo destino è ancora in Serie A

Non solo Cagliari per Andrea Pinamonti: il bomber ex Genoa, quest’anno all’Inter ma con poche presenze alle spalle, potrebbe finire all’Empoli. Lo rivela la Gazzetta dello Sport, secondo cui la piazza toscana cerca un nome con esperienza per rinforzarsi in vista dell’imminente stagione in Serie A.

