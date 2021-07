Icardi può tornare in Italia: insiste la Roma, Juve ipotesi impossibile

Mauro Icardi può tornare in Italia e vestire la maglia della Roma. Come rivela Tuttosport, Mourinho starebbe spingendo per questa soluzione ma solo nel caso in cui Dzeko vada via. Ad oggi, però, si tratta solo di speculazioni, dal momento che il bosniaco sembra essere la prima scelta del tecnico portoghese per il proprio attacco, contrariamente a quanto si è detto e scritto su di lui dalla fine della stagione. Difficile un approdo alla Juventus che sembra voler puntare ancora su Ronaldo anche per questa annata.

