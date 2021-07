Non solo Belotti: Marotta punta Lacazette a costo zero

Non solo Belotti per l’Inter. Stando alle ultime provenienti dall’Inghilterra, Alexandre Lacazette dell’Arsenal rischia di andare in scadenza e concludere la propria avventura con gli inglesi a costo zero. Lo riferisce Football London. A queste condizioni è facile immaginare come Marotta possa cominciare a lavorarci per permettere ad Inzaghi di avere a disposizione un attaccante di spessore per il proprio attacco.

