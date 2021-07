In attesa di Nandez, il nome di Zappacosta continua ad essere sempre molto caldo in casa Inter. Finché i nerazzurri non sbloccheranno la situazione relativa all’uruguaiano, il profilo dell’esterno del Chelsea rimane come prima alternativa. Tuttavia, secondo ‘Il Secolo XIX’, il tornante è uno dei profili che interessano maggiormente anche a Inter, Napoli e Fiorentina. Zappacosta, in scadenza tra un anno, è valutato circa 10 milioni di euro.

