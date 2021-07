Entra in scena anche Simeone con il suo Atletico Madrid nella corsa al big che l’Inter potrebbe cedere in questo calciomercato estivo

Non solo Lautaro Martinez, l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone punta un altro big dell’Inter. Stando a ‘La Repubblica’, infatti, gli spagnoli vorrebbero mettere le mani anche su Stefan de Vrij. L’agente dell’olandese, Mino Raiola, sta provando a piazzarlo in Premier, ma fin qui avrebbe raccolto solo l’interesse dell’Everton di Benitez. Probabile che la destinazione inglese non faccia molto impazzire il classe ’92, mentre quella madrilena potrebbe invece suscitare grande interesse se non altro perché parliamo del club che ha vinto l’ultima Liga e disputerà la prossima Champions da protagonista. Preso a zero nel 2018, de Vrij verrebbe valutato dai nerazzurri circa 40 milioni di euro.

Calciomercato Inter, de Vrij-Lautaro per l’Atletico: più di 100 milioni di euro

L’Atletico, interessata pure all’obiettivo interista Bellerin, può così tentare l’accoppiata de Vrij-Lautaro. Se il centrale olandese ha una valutazione sui 40 milioni, quella dell’attaccante argentino tocca come minimo i 70 milioni, dunque vuol dire che per entrambi i ‘Colchoneros’ dovrebbero investire qualcosa come 110 milioni di euro. Ovvero una cifra che oggi non possono spendere, anche se il calciomercato riserva sempre delle sorprese…