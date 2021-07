Marotta fiuta il colpo in Serie A: Milenkovic verso l’addio

Nikola Milenkovic può diventare un possibile innesto per la difesa dell’Inter. Il centrale della Fiorentina, secondo ‘QS’, è in scadenza tra un anno e non rinnoverà. I viola vogliono venderlo subito ma difficilmente qualche club lo prenderà visto il suo status di parametro zero ormai imminente. Viste le voci su De Vrij, Marotta potrebbe cercare di prenderlo a costo zero per la prossima stagione.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore