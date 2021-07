Non solo Nandez: Marotta punta un altro innesto sulla destra

Come rivela il ‘Corriere dello Sport’, Marotta punta un altro innesto per la destra. Nonostante ci sia Darmian come potenziale alternativa e la prima scelta per sostituire Hakimi sia Nandez, il direttore ha intenzione di prendere un altro profilo per garantire ad Inzaghi una totale copertura. In questo senso tornano in gioco le candidature di Bellerin, Zappacosta e Dumfries ma solo in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore