Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul reparto avanzato della squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico ha chiesto un rinforzo

Simone Inzaghi ha chiesto rinforzi anche in attacco, dove non si esclude possa restare il sorprendente Satriano. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ è sfida a due tra Scamacca e Keita. Quest’ultimo è un ‘pallino del tecnico fin dai tempi della Lazio e, come spiegato da Interlive.it lo scorso 15 luglio, l’Inter è pronta ad accontentarlo a patto che venga sistemato altrove Pinamonti. Sul classe ’99 ci sono diverse squadre, Cagliari (può finire nell’affare Nandez) ed Empoli su tutte. Il problema rimane l’ingaggio di 2 milioni di euro netti più bonus, decisamente fuori portata per le società sopracitate. I nerazzurri chiedono un contributo sostanzioso al pagamento dello stesso, per questo fin qui non è avvenuta la cessione.

Tornando a Keita, per il quotidiano romano l’attaccante senegalese è convinto di potersi liberare a zero dal Monaco, col quale vanta ancora un contratto con scadenza fissata a giugno 2022.

LEGGI ANCHE >>> INTERLIVE | Obiettivo doppio colpo: i dettagli

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO Cottarelli: “Rummenigge con noi a settembre. Rispondo ad Antonello”

Calciomercato Inter, Scamacca al fotofinish

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Se Keita risultasse complicato, l’Inter potrebbe davvero affondare il colpo per Scamacca. Diverse fonti parlano di possibile affare al fotofinish del mercato con il Sassuolo, che sappiamo vantare eccellenti rapporti coi nerazzurri. Naturalmente la formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto.