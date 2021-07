Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sulla corsia destra. Spunta l’incontro che può mettere fuori gioco i nerazzurri

Per sostituire Hakimi non solo Nandez, ma come vi abbiamo spiegato anche uno specialista del ruolo. Insomma un vero e proprio terzino destro. Bellerin ha ripreso quota nelle scorse ore poiché a quanto pare l’Arsenal ha aperto al prestito senza obbligo di acquisto. Ma il prestito deve essere molto oneroso… Il preferito di Inzaghi e forse dell’Inter rimane però Dumfries, reduce da un ottimo Europeo con la maglia della sua Olanda. Gestito da Raiola, il classe ’96 vuole i nerazzurri ma il PSV continua a non aprire al prestito con diritto. Non solo, tratta con altri club, in particolare con l’Everton che al momento appare davvero la società più concreta.

LEGGI ANCHE >>> Lautaro il secondo ‘sacrificabile’ (specie se non rinnova) | 30 milioni per l’erede

Calciomercato Inter, incontro Psv-Everton per Dumfries

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

I rapporti tra Raiola e i ‘Toffees’ sono ottimi come dimostra l’operazione Kean, per questo la prossima destinazione del suo assistito può davvero essere l’Everton. Stando a ‘Liverpool Echo’ nei prossimi giorni gli inglesi si incontreranno col PSV per provare a dare l’accelerata decisiva. Dumfries, che come svelato da Interlive.it non ha alcuna clausola risolutiva, viene valutato non meno di 20 milioni di euro.