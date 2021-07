In 3 sotto osservazione: c’è il nodo Vidal, decide Inzaghi

Secondo ‘Tuttosport’, sono fondamentalmente 3 i giocatori da tenere sotto osservazione per capire se dovranno rimanere oppure no: si tratta di Stefano Sensi, Matias Vecino e Arturo Vidal. Il centrocampista ex Sassuolo attende la propria rivincita per i noti problemi fisici che lo hanno limitato nel corso degli ultimi due anni. Discorso simile che vale anche per Vecino, nonostante Inzaghi voglia tenerlo perché convinto che possa essere un giocatore utilissimo alla causa. Infine Vidal: la società vuole venderlo ma lui punta a conquistare Inzaghi. Saranno decisivi gli ultimi giorni del mercato.

