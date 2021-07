La Roma cerca acquirenti per Florenzi: colpo di ‘fine mercato’ alla Marotta

La Roma sta aspettando offerte concrete per cedere Alessandro Florenzi, giocatore che stranamente non rientra nei piani dei giallorossi per il futuro. Potrebbe diventare il colpo a sorpresa di fine mercato, il classico colpo di coda alla Marotta per strappare condizioni vantaggiose per portarlo a Milano. Come riferisce Tuttosport, si attende quell’offerta giusta affinché possa lasciare la capitale.

LEGGI ANCHE >>> Inter, da Emerson Royal a Kostic: le ultime sulle corsie esterne

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Inter, via libera al doppio ritorno: le ultime

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Inter-Napoli, riaperto il dialogo per un giocatore