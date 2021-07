Salta il doppio affare con il Barcellona: rimangono in Catalogna

Dopo le voci che li hanno accostati all’Inter in tempi non sospetti, le possibilità che possano vestire la maglia nerazzurra sono ormai ridotte al lumicino. Come riferisce il ‘Mundo Deportivo’, si tratta di Antoine Griezmann e Philippe Coutinho, entrambi accostati con diverse motivazioni. Il francese poteva diventare la pedina di scambio per Lautaro, mentre il brasiliano sarebbe potuto arrivare solo in prestito quando il Barcellona cerca acquirenti per venderlo. Ora sembrano rientrati nelle grazie di Koeman che ha deciso di tenerli.

