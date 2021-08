Calciomercato Inter: dopo l’addio di Hakimi e il possibile approdo di Romelu Lukaku al Chelsea i nerazzurri rischiano di perde anche de Vrij

Wesley Fofana è stato colpito da un bruttissimo infortunio. Il difensore francese dal valore di mercato di 40 milioni di euro costringe il Leicester a trovargli un sostituto al più presto per non dover incorrere in difficoltà durante la stagione che deve ancora iniziare. Proprio per questo, i ‘Foxes’ starebbero puntando dritti su Stefan de Vrij con l’aiuto dell’agente Mino Raiola. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, infortunio Fofana: c’è de Vrij

Non solo l’addio di Antonio Conte, quello di Achraf Hakimi e la possibile separazione da Romelu Lukaku in direzione Chelsea (ma le cose potrebbero cambiare). Adesso arrivano pure alcune sirene dal Leicester. Questa volta però per Stefan de Vrij, difensore fondamentale nella rosa a disposizione di Simone Inzaghi, e Marcelo Brozovic. L’agente dell’olandese, Mino Raiola, in queste ore sarebbe al lavoro per trovare una nuova ambiziosa sistemazione al centrale Campione d’Italia con i nerazzurri.

I ‘Foxes’ sarebbero una sistemazione adeguata per lui – nonostante a differenza dell’Inter non siano in Champions League – Vale anche per il centrocampista croato, in scadenza di contratto nel 2022. Per entrambi, il club britannico offrirebbe 48 milioni di euro. Nonostante la crisi, comunque, è difficile che l’Inter accetti. Anche perché la partenza di Lukaku è quasi certa. E di sicuro Suning vorrà evitare una vera e propria rivolta dei tifosi.