Continua senza sosta il mercato in uscita dell’Inter che ha piazzato anche Andrea Pinamonti, giovane attaccante ex Genoa reduce da una stagione da comprimario alla corte di Conte. Poco impiegato il classe 1999 non è riuscito ad imporsi da alternativa alla coppia titolare Lukaku-Lautaro finendo per raccogliere solo una manciata di minuti e presenze a giochi ormai fatti. L’Inter ha quindi deciso di concludere un affare in prestito con l‘Empoli neo promosso in Serie A che aveva bisogno di una punta centrale di categoria. I toscani daranno anche un piccolo contributo sui 2 milioni di euro del pesante ingaggio di Pinamonti che libera uno slot nell’attacco nerazzurro del futuro, ponendo peraltro anche le basi per altri possibili affari tra le due società. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, non solo Pinamonti: altro affare con l’Empoli. Idea Ricci

Possibile asse Inter-Empoli a partire proprio dall’affare Pinamonti che spianerebbe la strada ad altre trattative eventuali. Così facendo la società meneghina potrebbe mettere la freccia per arrivare al 19enne centrocampista italiano, Samuele Ricci, reduce da un’ottima annata in Serie B da 33 presenze ed anche due reti con quattro assist.

Il ragazzo è valutato sui 7-8 milioni di euro ed è anche obiettivo della Juventus. L’Inter, approfittando dei buoni rapporti, può prendersi sorta di opzione per il futuro.