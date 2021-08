Il Napoli e l’Inter potrebbero tornare a dialogare in extremis in fondo a questa sessione di calciomercato. Spalletti infatti non si arrende e punta dritto al suo pupillo

Dopo una stagione molto complessa dal punto di vista fisico, alla corte di Simone Inzaghi in questo scorcio di pre-season si è visto un buon Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano è riuscito infatti a mettersi alle spalle i tanti problemi fisici delle ultime annate per concentrarsi anima e corpo sul lavoro di campo. Così facendo il mediano interista ha scalato rapidamente le gerarchie di Simone Inzaghi, che lo ritiene un elemento importante in vista della stagione ormai quasi alle porte. Ciononostante c’è chi come Luciano Spalletti non si è ancora arreso, e potrebbe lanciare un nuovo assalto a Vecino. Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Calciomercato Inter, il Napoli non si arrende: offerta in extremis per Vecino

A dispetto della posizione attuale di Vecino, il Napoli sembra intenzionato a non arrendersi e potrebbe provare una nuova offerta in extremis a fine mercato per strappare l’uruguaiano all’Inter, che nel frattempo ha messo nel mirino Lorenzo Insigne.

Sul piatto una proposta possibile da 7 milioni di euro ma a meno di sorprese la stessa Inter direbbe ancora una volta di no in quanto Vecino, che ora sta bene, piace molto ad Inzaghi che ci punta per la stagione.