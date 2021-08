Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza l’attaccante la cui partenza da Milano è stata di fatto solo rimandata

Il giovane attaccante Martin Satriano faceva parte del gruppo degli uscenti fino a pochissimo tempo fa, quando poi lo stesso Simone Inzaghi ha preferito mettere dei paletti con la dirigenza dell’Inter e toglierlo dal mercato almeno per questa sessione. Il tecnico, infatti, convintosi delle sue buone prestazioni in precampionato, necessita di mantenere salda la posizione scoperta da Alexis Sanchez. Le condizioni del cileno sono ancora incerte. Qualora però Satriano non dovesse trovare spazio nel corso della prima fase di campionato, è molto probabile che venga ceduto in prestito.

LEGGI ANCHE >>> Lascia l’Inter a costo zero | Cessione in Serie A

LEGGI ANCHE >>> Marotta all’attacco: “Un grave danno per l’Inter”

Calciomercato Inter, Satriano via a gennaio: le ultime

Per tutte le altre news di calciomercato e non solo sull’Inter CLICCA QUI

Il Cagliari resta la favorita per prendere Satriano in prestito a gennaio, ancor più del Crotone. Ma ovviamente non sono esclusi nuovi inserimenti (vedi Monza, Parma così come club esteri) considerata la considerazione di cui gode il baby attaccante uruguagio.